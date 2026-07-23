WOODZ ra mắt màn ảnh rộng

WOODZ (tên thật là Jo Seung Yeon) đang đón nhận thử thách diễn xuất trên màn ảnh rộng với vai diễn Cheotnom trong phim Nambeol.

Nambeol là một bộ phim hành động võ thuật gay cấn. Phim lấy bối cảnh đầu thời Joseon, kể về chín chiến binh với kỹ năng và tầng lớp xã hội khác nhau trong chuyến hành trình đến đảo Tsushima để giải cứu những người bị hải tặc Nhật Bản bắt giữ.

WOODZ vào vai cung thủ Cheotnom. Anh là một nhân vật có độ chính xác tuyệt vời. Là một nhân vật dấn thân vào cuộc thám hiểm đầy nguy hiểm đến Tsushima để hỗ trợ gia đình ở quê nhà, anh ấy đang thu hút sự chú ý bởi tinh thần trách nhiệm đối với gia đình và đồng đội, cũng như diễn xuất hành động mạnh mẽ của mình.

Tháng Hai năm ngoái, anh đã thể hiện khả năng diễn xuất của mình trong phim ngắn trinh thám Slide Strum Mute, dựa trên tự truyện của chính anh. Sau khi nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình cho vai diễn chàng trai trẻ đầy bất ổn trong tác phẩm đó, giờ đây, anh đang đón nhận thử thách đầu tiên với phim điện ảnh Nambeol.

Dự án này thu hút sự chú ý đáng kể, vì đây là lần đầu tiên nhà quay phim đảm nhận vai trò đạo diễn. Kể từ khi ra mắt với A Tale of Two Sisters (2003), Lee Mo Gae đã tạo dựng được vị thế độc đáo trong điện ảnh Hàn Quốc thông qua các tác phẩm như: The Good, the Bad, the Weird (2008), I Saw the Devil (2010), Asura: The City of Madness (2016), Hunt (2022), 12.12: The Day (2023) và Exhuma (2024).

Hiện tại, Nambeol đang trong giai đoạn tiền sản xuất, với mục tiêu bắt đầu quay phim vào nửa cuối năm nay. Với kỳ vọng cao được đặt ra sau khi sở hữu dàn diễn viên toàn 'sao' như Lee Byung Hun, Ko Yoon Jung và Lee Do Hyun, sự chú ý hiện đang tập trung vào việc WOODZ sẽ tạo ra sự kết hợp như thế nào cùng với họ.