MCK - Đàm Vĩnh Hưng: Màn 'colab' thế kỷ

Xuất hiện tại CAM Gala, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã làm bùng nổ sân khấu bằng âm nhạc sôi động cùng phong cách biểu diễn máu lửa, khẳng định đẳng cấp “ông hoàng nhạc Việt” khi chinh phục cả những khán giả trẻ.

Đàm Vĩnh Hưng cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ trước sự cổ vũ cuồng nhiệt từ lớp khán giả trẻ. Anh hài hước chia sẻ ngay tại show rằng, anh tham gia chương trình để xem "chiếc visa nổi tiếng" của mình còn được "gia hạn" hay không, và giờ thì anh đã biết mình vẫn còn rất nổi tiếng.

Không chỉ gây ấn tượng mạnh bằng giọng hát đầy nội lực và phong cách biểu diễn máu lửa, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn ghi điểm tuyệt đối nhờ sự thân thiện cùng độ “chịu chơi” trước lượng lớn khán giả Gen Z . Ngay trên sân khấu CAM Gala, nam ca sĩ khiến cả khán đài thích thú khi liên tục giao lưu, khéo léo lồng ghép những câu nói bắt trend đình đám trên mạng xã hội để "tung hứng" cùng người hâm mộ .

Sự dí dỏm, duyên dáng cùng tinh thần cởi mở của anh đã hoàn toàn xóa nhòa khoảng cách thế hệ, biến không gian đêm nhạc thành một buổi hội ngộ âm nhạc bùng nổ và gần gũi . Chính nguồn năng lượng trẻ trung, tích cực này đã giúp các tiết mục của anh liên tục nhận được sự cổ vũ hàng ngàn bạn trẻ có mặt tại sự kiện .

Bất ngờ hơn cả và vượt ngoài mọi dự đoán của khán giả, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã cùng xuất hiện trên sân khấu với MCK trong ca khúc "Nếu như ta chẳng còn", với sự góp giọng đặc biệt của cả A$AP Ướt Mi. Ngay giây phút Đàm Vĩnh Hưng bước ra sân khấu cùng câu hát "Nếu mai sau này, nhớ đến nhau, quay lại giây phút đầu", cả khán đài đã hò hét, vỡ òa trong sự ngạc nhiên và phấn khích.