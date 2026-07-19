Trận tranh hạng blBa phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 68 năm của World Cup

SVO - 10 bàn thắng được ghi bởi cả Anh và Pháp đã lập kỷ lục mới về số bàn thắng nhiều nhất trong một trận tranh hạng Ba tại 'World Cup'. Kỷ lục trước đó là 9 bàn thắng, được ghi khi Pháp đánh bại Tây Đức 6-3, vào năm 1958.

Tổng cộng 10 bàn thắng đã được ghi. Sau khi ghi tới bốn bàn chỉ trong hiệp 1, đội tuyển Anh đã chống đỡ thành công sự truy đuổi quyết liệt từ Pháp trong hiệp 2 để giành vị trí thứ ba tại World Cup. Pháp đứng thứ tư. 10 bàn thắng được ghi bởi cả hai đội đã lập kỷ lục mới về số bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử một trận tranh hạng Ba tại World Cup.

Tuyển Anh ra sân với sơ đồ 4-1-4-1. Ivan Toni dẫn đầu hàng công, trong khi Marcus Rashford, Eberechi Eze, Morgan Rodgers và Bukayo Saka được bố trí ở tuyến thứ hai. Declan Rice trấn giữ tuyến giữa, còn Jed Spence, Mark Guerhee, Ezri Konsa và Jahrel Kuansa tạo thành hàng phòng ngự. Dean Henderson bảo vệ khung thành.

Pháp đáp trả với sơ đồ 4-2-3-1. Kylian Mbappé dẫn đầu hàng công, được hỗ trợ bởi Désiré Doué, Rayan Cherki và Michael Olise. Adrien Rabiot và Warren Jair-Emery kiểm soát khu vực giữa sân. Theo Hernandez, Maxence Lacroix, Ibrahima Konaté và Marlo Giusto tạo thành hàng thủ bốn người, với Mike Maignan trong khung thành.

Bukayo Saka lập cú hat-trick trong trận tranh hạng Ba "vô tiền khoáng hậu' nhất trong lịch sử "World Cup'.

Bellingham kết thúc 'World Cup 2026' với con số 7 bàn thắng.

Anh đánh bại Pháp với tỷ số 6-4, nhờ cú hat-trick của Bukayo Saka cùng các bàn thắng của Rice, Konsa và Bellingham. Pháp ghi tới bốn bàn thắng chỉ trong hiệp hai, nhưng không thể san bằng khoảng cách bốn bàn thua trong hiệp 1.